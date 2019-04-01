Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 01.04.2019 - Marina Hoermanseder

PULS 4Staffel 6Folge 13vom 01.04.2019
45 Min.Folge vom 01.04.2019Ab 6

Der Witze-Stammtisch freut sich über einen ganz besonderen Stargast: Die Star-Designerin Marina Hoermanseder beehrt Moderatorin Lydia Prenner-Kasper, Witze-König Harry Prünster und Comedian Gerald Fleischhacker und beweist, dass nicht nur guter Geschmack sondern auch Humor eine ihrer Stärken ist. Dabei richtet sie ihr scharfes Auge auf die Outfits der Herren am Stammtisch und befindet, solange das Hemd gebügelt ist, die Schuhe geputzt und die Unterhose frisch gewechselt, kann nichts schief gehen. Ob sie mit ihren Witzen auch den Sieg für sich entscheiden kann? Ab Mittwoch, 3. April, ist Hoermanseder als Jury-Mitglied bei der neuen ProSieben Austria-Show "DESIGN DREAM – ein Raum wird wahr" im Einsatz.

