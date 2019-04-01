Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 01.04.2019 - Marina HoermansederJetzt kostenlos streamen
Folge 13: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 01.04.2019 - Marina Hoermanseder
Der Witze-Stammtisch freut sich über einen ganz besonderen Stargast: Die Star-Designerin Marina Hoermanseder beehrt Moderatorin Lydia Prenner-Kasper, Witze-König Harry Prünster und Comedian Gerald Fleischhacker und beweist, dass nicht nur guter Geschmack sondern auch Humor eine ihrer Stärken ist. Dabei richtet sie ihr scharfes Auge auf die Outfits der Herren am Stammtisch und befindet, solange das Hemd gebügelt ist, die Schuhe geputzt und die Unterhose frisch gewechselt, kann nichts schief gehen. Ob sie mit ihren Witzen auch den Sieg für sich entscheiden kann? Ab Mittwoch, 3. April, ist Hoermanseder als Jury-Mitglied bei der neuen ProSieben Austria-Show "DESIGN DREAM – ein Raum wird wahr" im Einsatz.
