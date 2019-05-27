Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 27.05.2019 - Severin GröbnerJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 20: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 27.05.2019 - Severin Gröbner
46 Min.Folge vom 27.05.2019Ab 6
Gemeinsam mit Gastgeber Gerald Fleischhacker, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Witze-König Harry Prünster rittert der in Deutschland wohnende Stargast Severin Gröbner um den Folgen-Sieg. Doch nicht nur für großes Gelächter ist Platz in einer neuen Folge von „Sehr witzig“. Vom Wunsch Rockstar oder Radio-Moderator zu werden, zum mehrfach ausgezeichneten Kabarettisten: Gröbner erzählt von seinem aktuellen Programm, in dem er die Karten auf den Tisch legt und unter anderem über die schönen Seiten des Weltuntergangs spricht.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sehr witzig!?
Alle 9 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4