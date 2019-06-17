Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 17.06.2019 - Mike GaleliJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 22: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 17.06.2019 - Mike Galeli
Schauspieler Mike Galeli macht der gesamten Witze-Runde ordentlich Konkurrenz. Er nimmt am PULS 4-Stammtisch Platz und witzelt in einer neuen Ausgabe von „Sehr witzig!?“ mit Gastgeberin Angelika Niedetzky, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Witze-König Harry Prünster um den Folgen-Sieg. Außerdem erzählt Galeli von dem Start seiner Karriere am Laufsteg und vor der Kamera in Istanbul sowie von seinem zweiten Standbein, die Leder-Accessoires seines eigenen Modelabels. Im Kampf um die Witze-Punkte zeigt die Runde, was in ihr steckt. Lydia Prenner-Kasper will vorlegen und verlangt für ihren Nationalitätenwitz zehn Punkte. Aber auch der Stargast hat einiges zu bieten und bittet um das gelbe Kuvert für den gespielten Witz des Abends.
