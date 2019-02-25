Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 25.02.2019 - Silvia SchneiderJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 8: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 25.02.2019 - Silvia Schneider
45 Min.Folge vom 25.02.2019Ab 6
Moderator Gerald Fleischhacker fühlt sich von TV-Moderatorin Sylvia Schneider so bezirzt, dass er prompt Kabarett-Lady Lydia Prenner-Kasper mit falschem Namen anspricht. Fleischhacker weiß aber charmant zu bleiben und nennt laut eigenen Aussagen die Damenwelt grundsätzlich nur "Schatzi". Silvia Schneider beweist ihren Hang zur dunklen Seite mit einem besonders schwarzem Humor-Witz. Ob sie damit die strenge Jury Fleischhacker, Prünster und Prenner-Kasper überzeugen kann? Die Herren der Runde können ihrem Charme jedenfalls kaum widerstehen. Wird sie gar noch Witze-Königin des Abends?
