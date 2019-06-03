Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 03.06.2019 - Mat Schuh

PULS 4Staffel 6Folge 21vom 03.06.2019
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 03.06.2019 - Mat Schuh

45 Min.Folge vom 03.06.2019Ab 6

Entertainer Mat Schuh beehrt "Sehr witzig!?". Der Entertainer greift aber nicht nur tief in die Witze-Kiste, sondern erzählt von seiner langen Bekanntschaft mit dem Witze-König sowie von seinem neuesten Projekt: der Filmrolle in „Ich war noch niemals in New York“ und den Dreharbeiten. Doch wer hat am Ende die meisten Punkte? Vom schwarzen Humor von Gerald Fleischhacker, der sogar Lydia Prenner-Kaspar kurz zum Schweigen bringt, bis hin zur aufblasbaren Oberweite für Seniorinnen – der PULS 4-Stammtisch zeigt, was in ihm steckt.

PULS 4
