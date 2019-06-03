Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 03.06.2019 - Mat SchuhJetzt kostenlos streamen
Folge 21: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 03.06.2019 - Mat Schuh
Entertainer Mat Schuh beehrt "Sehr witzig!?". Der Entertainer greift aber nicht nur tief in die Witze-Kiste, sondern erzählt von seiner langen Bekanntschaft mit dem Witze-König sowie von seinem neuesten Projekt: der Filmrolle in „Ich war noch niemals in New York“ und den Dreharbeiten. Doch wer hat am Ende die meisten Punkte? Vom schwarzen Humor von Gerald Fleischhacker, der sogar Lydia Prenner-Kaspar kurz zum Schweigen bringt, bis hin zur aufblasbaren Oberweite für Seniorinnen – der PULS 4-Stammtisch zeigt, was in ihm steckt.
