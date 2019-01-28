Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 28.01.2019 - Fonsi DoppelhammerJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 4: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 28.01.2019 - Fonsi Doppelhammer
45 Min.Folge vom 28.01.2019Ab 6
Alfons „Fonsi“ Doppelhammer ist Witzemeister aus Niederbayern und hat über 800 Witze in seiner gedanklichen „Scherzkiste“ parat. Damit macht er Comedian Gery Seidl, Witze-König Harry Prünster und Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper ernsthafte Konkurrenz und bringt das Trio mit großem Gelächter aus der Fassung. Im Rennen um die meisten Punkte greift Fonsi schließlich zu einem seiner Lieblingswitze, mit dem er auch seinen Meistertitel einheimsen konnte. Was hat es mit den „Schweinen und Österreichern“ auf sich? Und kann er damit auch das heimische Witze-Trio überzeugen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sehr witzig!?
Alle 9 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4