Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 11.03.2019 - Elisabeth „Lizz“ GörglJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 10: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 11.03.2019 - Elisabeth „Lizz“ Görgl
45 Min.Folge vom 11.03.2019Ab 6
Comedian Lydia Prenner-Kasper zieht sich die schwarze Moderatorenweste an und leitet erstmals den lustigsten Witze-Stammtisch der Nation. Mit Witze-König Harry Prünster freut sie sich gleich auf zwei Gäste, Skirennläuferin Lizz Görgl und Comedian Gerald Fleischhacker. Spannende Einblicke in das Leben eines Ski-Superstars. Lizz Görgl erzählt nicht nur besonders lustige Witze, sondern auch spannende Geschichten aus ihrem Leben: zum Beispiel als ihr auf dem Weg zu einem Skirennen das Benzin ausging. Konnte sie sich aus dieser brenzligen Situation retten? Und wie ging das Rennen im Endeffekt aus?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sehr witzig!?
Alle 9 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4