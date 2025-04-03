Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die RäuberfalleJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 820: Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die Räuberfalle
22 Min.Folge vom 03.04.2025
Die Räuber Grapsch und Flauch treiben im Dorf ihr Unwesen und haben schon allerlei zusammengeklaut. Sogar das Futtersackerl, das Kasperl und Sepperl ihrem Freund Bernie, dem Bären, bringen wollten, reißen sich die Räuber unter den Nagel. Das geht natürlich nicht! Zum Glück hat der Kasperl eine patente Großmutti, und die hat gleich eine tiefe Grube in ihrem Garten gegraben, in der sie die Räuber fangen will. Bildquelle: ORF
