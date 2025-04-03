Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 2025Folge 820vom 03.04.2025
22 Min.Folge vom 03.04.2025

Die Räuber Grapsch und Flauch treiben im Dorf ihr Unwesen und haben schon allerlei zusammengeklaut. Sogar das Futtersackerl, das Kasperl und Sepperl ihrem Freund Bernie, dem Bären, bringen wollten, reißen sich die Räuber unter den Nagel. Das geht natürlich nicht! Zum Glück hat der Kasperl eine patente Großmutti, und die hat gleich eine tiefe Grube in ihrem Garten gegraben, in der sie die Räuber fangen will. Bildquelle: ORF

