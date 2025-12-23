Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die verlorenen GeschenkeJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 893: Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die verlorenen Geschenke
26 Min.Folge vom 23.12.2025
Endlich ist Weihnachten und Leopold kann es kaum mehr erwarten endlich seine Geschenke aufzumachen. Damit die Zeit bis zur Bescherung schneller vergeht, machen Kasperl und sein Freund einen Spaziergang im Wald und treffen prompt Lila, die vom Christkind beauftragt wurde die Geschenke an die Zootiere zu liefern. Doch auch die Hexe Hu treibt sich im Wald herum - und weil sie niemandem eine Freude gönnt, verhext sie alle Weihnachtsgeschenke in Kohlestücke. Bildquelle: ORF
