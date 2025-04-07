Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Verbannt nach Schloss Schauerstein

ORF1Staffel 2025Folge 822vom 07.04.2025
Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Verbannt nach Schloss Schauerstein

Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Verbannt nach Schloss SchauersteinJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 822: Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Verbannt nach Schloss Schauerstein

23 Min.Folge vom 07.04.2025

Im Wald, in der Nähe eines Schlosses, treffen sich einige Leute, die eiligst den Wald verlassen, denn immer wieder ist ein schauerliches Geheule zu hören, das allen Angst einjagt. Kasperl und Strolchi beschließen, der Sache auf den Grund zu gehen und machen sich auf den Weg zum Schloss, denn von dort kommt das Geheule. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen