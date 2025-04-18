Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Wer fürchtet sich vor Meister LampeJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 831: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Wer fürchtet sich vor Meister Lampe
23 Min.Folge vom 18.04.2025
Kasperl und Pezi werden von Frau Lampe um Hilfe gebeten. Es ist kurz vor Ostern, und noch immer sind keine Ostereier gefärbt. Ihr Mann der Osterhase hat nämlich beschlossen ab sofort beim Wolf in die Lehre zu gehen um selber Wolf zu werden. Osterhase zu sein ist ihm zu langweilig geworden… Bildquelle: ORF
