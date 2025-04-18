Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 2025Folge 831vom 18.04.2025
23 Min.Folge vom 18.04.2025

Kasperl und Pezi werden von Frau Lampe um Hilfe gebeten. Es ist kurz vor Ostern, und noch immer sind keine Ostereier gefärbt. Ihr Mann der Osterhase hat nämlich beschlossen ab sofort beim Wolf in die Lehre zu gehen um selber Wolf zu werden. Osterhase zu sein ist ihm zu langweilig geworden… Bildquelle: ORF

