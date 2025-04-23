Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Co: Durch Dick und Dünn

ORF1Staffel 2025Folge 836vom 23.04.2025
Servus Kasperl - Kasperl & Co: Durch Dick und Dünn

Servus Kasperl - Kasperl & Co: Durch Dick und DünnJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 836: Servus Kasperl - Kasperl & Co: Durch Dick und Dünn

24 Min.Folge vom 23.04.2025

Die beiden Hexenschwestern Urma und Irma meinen, sie seien zu dick. Da ihnen Sport zu anstrengend ist, begeben sie sich in ihr Hexenlabor, um das Problem auf ihre Art zu lösen. Zur selben Zeit gibt es in der Kasperlvilla ähnliche Probleme: Charlotte das Krokodil verärgert mit ihrer Fresssucht alle anderen. Als sie ein Gespräch belauscht, in dem Kasperl, Sepperl und die Großmutti beratschlagen, was sie mit ihr machen sollen, bekommt Charlotte es mit der Angst zu tun und läuft traurig, einen Abschiedsbrief hinterlassend, Richtung Hexenwald weg. So kommt es, dass sie im Labor der Hexen landet, die gerade überlegen, an wem sie ihren Diätzaubertrank ausprobieren sollen … Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen