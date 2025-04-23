Servus Kasperl - Kasperl & Co: Durch Dick und DünnJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 836: Servus Kasperl - Kasperl & Co: Durch Dick und Dünn
Die beiden Hexenschwestern Urma und Irma meinen, sie seien zu dick. Da ihnen Sport zu anstrengend ist, begeben sie sich in ihr Hexenlabor, um das Problem auf ihre Art zu lösen. Zur selben Zeit gibt es in der Kasperlvilla ähnliche Probleme: Charlotte das Krokodil verärgert mit ihrer Fresssucht alle anderen. Als sie ein Gespräch belauscht, in dem Kasperl, Sepperl und die Großmutti beratschlagen, was sie mit ihr machen sollen, bekommt Charlotte es mit der Angst zu tun und läuft traurig, einen Abschiedsbrief hinterlassend, Richtung Hexenwald weg. So kommt es, dass sie im Labor der Hexen landet, die gerade überlegen, an wem sie ihren Diätzaubertrank ausprobieren sollen … Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick