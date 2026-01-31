Verbandsvideo „Aufklärungsbataillon 3“Jetzt kostenlos streamen
Short Cuts
Folge 1: Verbandsvideo „Aufklärungsbataillon 3“
3 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Dieses Imagevideo präsentiert das Aufklärungsbataillon 3 aus Mistelbach, das als Auge der Truppe Informationen bei jeder Tageszeit und Witterung sammelt. Gezeigt wird das Zusammenspiel aus motorisierter Aufklärung mit dem geschützten Mehrzweckfahrzeug „Huszar“, verdeckten Einsätzen zu Fuß sowie der moderne Einsatz von Drohnen. Die Aufnahmen verdeutlichen zudem die enge Kooperation mit den Luftstreitkräften, um ein lückenloses Lagebild zu gewährleisten.
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Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV