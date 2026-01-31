Verbandsvideo „Jägerbataillon 19“Jetzt kostenlos streamen
Short Cuts
Folge 3: Verbandsvideo „Jägerbataillon 19“
3 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Das Imagevideo präsentiert das Jägerbataillon 19 in der modernen Montecuccoli-Kaserne in Güssing, die als eine der fortschrittlichsten militärischen Liegenschaften Europas gilt. Der Film zeigt den hohen Standard der Rekrutenausbildung, die durch topmoderne Unterkünfte und eine direkt angrenzende Checkpoint-Übungsanlage sowie Kampfbahnen optimal unterstützt wird.
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV