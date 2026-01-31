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Short Cuts

Verbandsvideo „Stabsbataillon 3“

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 5vom 31.01.2026
Verbandsvideo „Stabsbataillon 3“

Verbandsvideo „Stabsbataillon 3“Jetzt kostenlos streamen

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Folge 5: Verbandsvideo „Stabsbataillon 3“

3 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Das Imagevideo präsentiert das Stabsbataillon 3 aus Mautern, das die Führungsunterstützung, die Sanitätsversorgung und den Nachschub der 3.Jägerbrigade sicherstellt. Der Film zeigt die beeindruckende Vielzahl an Spezialfahrzeugen im Einsatz und gewährt Einblicke in die anspruchsvolle Ausbildung auf der bataillonseigenen Geländefahrübungstrecke.

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