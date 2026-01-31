Verbandsvideo „Stabsbataillon 3“Jetzt kostenlos streamen
Short Cuts
Folge 5: Verbandsvideo „Stabsbataillon 3“
3 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Das Imagevideo präsentiert das Stabsbataillon 3 aus Mautern, das die Führungsunterstützung, die Sanitätsversorgung und den Nachschub der 3.Jägerbrigade sicherstellt. Der Film zeigt die beeindruckende Vielzahl an Spezialfahrzeugen im Einsatz und gewährt Einblicke in die anspruchsvolle Ausbildung auf der bataillonseigenen Geländefahrübungstrecke.
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Short Cuts
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV