Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 15vom 31.01.2026
2 Min.Folge vom 31.01.2026

In einem Übungsszenario zur Befreiung eines von Terroristen gekaperten Schiffes unter der Bedrohung von chemischen Kampfstoffen zeigt das Video das präzise Zusammenwirken der Luftstreitkräfte, der ABC-Abwehr und des Jagdkommandos, welches das Zielobjekt simultan aus der Luft und vom Wasser aus entert, um die Geiselnahme erfolgreich zu beenden.

