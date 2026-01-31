Jagdkommando_Szenario Schiff-ClipJetzt kostenlos streamen
Short Cuts
Folge 15: Jagdkommando_Szenario Schiff-Clip
2 Min.Folge vom 31.01.2026
In einem Übungsszenario zur Befreiung eines von Terroristen gekaperten Schiffes unter der Bedrohung von chemischen Kampfstoffen zeigt das Video das präzise Zusammenwirken der Luftstreitkräfte, der ABC-Abwehr und des Jagdkommandos, welches das Zielobjekt simultan aus der Luft und vom Wasser aus entert, um die Geiselnahme erfolgreich zu beenden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Short Cuts
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BMLV