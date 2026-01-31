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Short Cuts

Imagefilm „Amt für Rüstung und Wehrtechnik“

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 17vom 31.01.2026
Imagefilm „Amt für Rüstung und Wehrtechnik“

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Folge 17: Imagefilm „Amt für Rüstung und Wehrtechnik“

6 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Das Image-Video präsentiert das Amt für Rüstung und Wehrtechnik (ARWT) als das technisch-naturwissenschaftliche Kompetenzzentrum des Bundesheeres, das seit 150 Jahren für die Einführung und Betreuung moderner Rüstungsgüter verantwortlich ist. In den vier spezialisierten Geschäftsbereichen wird komplexe Ausrüstung – von Waffensystemen bis zur Optronik – auf Belastbarkeit und Funktionstüchtigkeit geprüft, um die Sicherheit der Soldaten im Einsatz zu gewährleisten. Das ARWT deckt dabei den gesamten Prozess von der Erstellung des Pflichtenheftes bis zur finalen Abnahme ab und setzt mit Innovation und Kreativität Maßstäbe für die organisierte Wehrtechnik in Österreich.

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