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Short Cuts

Helikopter S70-BlackHawk

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 14vom 31.01.2026
Helikopter S70-BlackHawk

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Short Cuts

Folge 14: Helikopter S70-BlackHawk

3 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Das Video stellt den S-70 „Black Hawk“ als leistungsstarken Mehrzweckhubschrauber vor, der durch seine hohe Geschwindigkeit sowie seine weltweite Einsetzbarkeit in allen Klimazonen und Wetterlagen besticht. Er demonstriert seine enorme Kraft, indem er bis zu zwölf voll ausgerüstete Soldaten in extreme Gebirgsregionen transportiert oder schwere Außenlasten bewegt – eine militärische Fähigkeit, die im gesamten europäischen Raum einzigartig ist.

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