Helikopter S70-BlackHawkJetzt kostenlos streamen
Short Cuts
Folge 14: Helikopter S70-BlackHawk
3 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Das Video stellt den S-70 „Black Hawk“ als leistungsstarken Mehrzweckhubschrauber vor, der durch seine hohe Geschwindigkeit sowie seine weltweite Einsetzbarkeit in allen Klimazonen und Wetterlagen besticht. Er demonstriert seine enorme Kraft, indem er bis zu zwölf voll ausgerüstete Soldaten in extreme Gebirgsregionen transportiert oder schwere Außenlasten bewegt – eine militärische Fähigkeit, die im gesamten europäischen Raum einzigartig ist.
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV