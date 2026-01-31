Berufsbild FlugzeugtechnikerinJetzt kostenlos streamen
Short Cuts
Folge 8: Berufsbild Flugzeugtechnikerin
2 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Dieses Video gewährt spannende Einblicke in den Beruf der Flugzeugtechnikerin und verdeutlicht, dass in diesem dynamischen High-Tech-Umfeld das Lernen niemals aufhört. Es ist die ideale Empfehlung für Männer und Frauen mit einer Leidenschaft für die Fliegerei, die ihr technisches Know-how in einem verantwortungsvollen Job einsetzen wollen.
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Short Cuts
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV