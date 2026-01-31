Short Cuts
Folge 11: Helikopter AB-212
3 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
In diesem Video erklärt ein Pilot den Mehrzweckhubschrauber AB 212, der vielseitig für den Personentransport, Windenbergungen sowie den Transport von Außenlasten eingesetzt wird. Der Pilot betont dabei, dass er sich bewusst für das Bundesheer entschieden hat, da die Kombination aus Soldatenberuf und fliegerischem Abwechslungsreichtum weit über die Möglichkeiten der Privatfliegerei hinausgeht.
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Short Cuts
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV