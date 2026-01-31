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Short Cuts

Flugretterausbildung

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 16vom 31.01.2026
Flugretterausbildung

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Short Cuts

Folge 16: Flugretterausbildung

5 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

In der Flugretterausbildung in Aigen im Ennstal trainieren angehende Heeresbergführer des Gebirgskampfzentrums Saalfelden die Evakuierung von Verletzten aus alpinem Gelände. Bei dem anspruchsvollen Training mit den Hubschraubertypen AB 212 und S-70 (sowie zuvor der Alouette III) wird sichergestellt, dass die Soldaten neben ihrer körperlichen Fitness auch das nötige alpine Fachwissen für komplexe Rettungseinsätze besitzen. Sie sind damit optimal vorbereitet, um Verwundete aus schwierigem Gelände zu retten oder Massenevakuierungen bei Katastrophen sicher durchzuführen.

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