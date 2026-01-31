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Short Cuts

Berufsbild Flughafenfeuerwehr

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 7vom 31.01.2026
Berufsbild Flughafenfeuerwehr

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Short Cuts

Folge 7: Berufsbild Flughafenfeuerwehr

2 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Dieses Video stellt den vielseitigen Beruf bei der Flughafenfeuerwehr vor, dessen Bandbreite von der spezialisierten Luftfahrzeugrettung bis hin zu klassischen Brandeinsätzen reicht. Im Fokus stehen dabei körperliche Fitness und die Begeisterung für das Feuerwehrwesen sowie die Fähigkeit, unter Stress in kürzester Zeit Höchstleistungen abzurufen.

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