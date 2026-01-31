Berufsbild FlughafenfeuerwehrJetzt kostenlos streamen
Short Cuts
Folge 7: Berufsbild Flughafenfeuerwehr
2 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Dieses Video stellt den vielseitigen Beruf bei der Flughafenfeuerwehr vor, dessen Bandbreite von der spezialisierten Luftfahrzeugrettung bis hin zu klassischen Brandeinsätzen reicht. Im Fokus stehen dabei körperliche Fitness und die Begeisterung für das Feuerwehrwesen sowie die Fähigkeit, unter Stress in kürzester Zeit Höchstleistungen abzurufen.
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV