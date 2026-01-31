Zum Inhalt springenBarrierefrei
Edelweiss Raid 2017
Österreichisches Bundesheer
Staffel 1
Folge 10
vom 31.01.2026
Das Video präsentiert die Edelweiss Raid 2017, einen alle zwei Jahre stattfindenden, internationalen Gebirgswettkampf des Österreichischen Bundesheeres, der als inoffizielle Weltmeisterschaft der Gebirgsjäger gilt. Organisiert von der 6. Gebirgsbrigade in den Tiroler Alpen, fordert dieser weltweit einzigartige Bewerb den Teilnehmern alles ab. Die Dokumentation zeigt eindrucksvoll die Kombination aus extremer physischer Belastung und militärischen Fachfertigkeiten im hochalpinen Gelände.

