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Short Cuts

Verbandsvideo „Pionierbataillon 3“

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 4vom 31.01.2026
Verbandsvideo „Pionierbataillon 3“

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Folge 4: Verbandsvideo „Pionierbataillon 3“

4 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Dieses Imagevideo stellt das Pionierbataillon 3. Gezeigt wird das breite Einsatzspektrum der „Melker Pioniere“, von hochspezialisierten Pioniertauchern über den rasanten Einsatz von Sturmbooten bis hin zum Betrieb schwerer 85-Tonnen-Fähren zum Übersetzen von Gerät über die Donau. Die Aufnahmen verdeutlichen zudem die Beseitigung von Sperren, womit das Pionierbataillon 3 seine Rolle als verlässlicher Helfer auch im Katastrophenschutz unterstreicht.

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