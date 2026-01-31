Verbandsvideo „Pionierbataillon 3“Jetzt kostenlos streamen
Short Cuts
Folge 4: Verbandsvideo „Pionierbataillon 3“
4 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Dieses Imagevideo stellt das Pionierbataillon 3. Gezeigt wird das breite Einsatzspektrum der „Melker Pioniere“, von hochspezialisierten Pioniertauchern über den rasanten Einsatz von Sturmbooten bis hin zum Betrieb schwerer 85-Tonnen-Fähren zum Übersetzen von Gerät über die Donau. Die Aufnahmen verdeutlichen zudem die Beseitigung von Sperren, womit das Pionierbataillon 3 seine Rolle als verlässlicher Helfer auch im Katastrophenschutz unterstreicht.
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV