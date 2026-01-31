Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 12vom 31.01.2026
Folge vom 31.01.2026Ab 12

Dieses Video stellt den legendären Mehrzweckhubschrauber Alouette III vor, der als Spezialist für Gebirgsflüge, Windenbergungen sowie als Notarzthubschrauber bis zu sieben Personen transportieren konnte. Ein Pilot schildert dabei seine Leidenschaft für die fliegerische Hilfe in unzugänglichen Gebieten und betont das familiäre Teamwork mit Flugtechnikern und Flugrettern, ohne die kein Auftrag im Sinne der Menschenrettung oder Waldbrandbekämpfung möglich wäre.

