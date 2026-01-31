Helikopter Alouette-IIIJetzt kostenlos streamen
Short Cuts
Folge 12: Helikopter Alouette-III
3 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Dieses Video stellt den legendären Mehrzweckhubschrauber Alouette III vor, der als Spezialist für Gebirgsflüge, Windenbergungen sowie als Notarzthubschrauber bis zu sieben Personen transportieren konnte. Ein Pilot schildert dabei seine Leidenschaft für die fliegerische Hilfe in unzugänglichen Gebieten und betont das familiäre Teamwork mit Flugtechnikern und Flugrettern, ohne die kein Auftrag im Sinne der Menschenrettung oder Waldbrandbekämpfung möglich wäre.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Short Cuts
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV