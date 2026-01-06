Silvia kocht
Folge vom 06.01.2026: Silvia kocht
Lisa Wieland startete aus Kärnten eine internationale Karriere. Schon in jungen Jahren hat sie sehr gerne mit ihrer Oma gekocht. Rezepte davon finden sich auch in ihrem Kochbuch, von Gourmand World Cookbook Awards 2020: Bestes Kochbuch der Welt in der Kategorie „Chefköchinnen“gekürt. Nach Stationen als Demi Chef de Partie im Burj al Arab in Dubai, ging es für Lisa Wieland zu Wolfgang Pucks Spago in Beverly Hills, wo sie seit 2016 für die Stars bei der Oscar-Verleihung feine Gerichte zubereitet. Weiter ging es für sie als Küchenchefin ins Cut at 45 Park Lane in London. Nach den vielen Jahren im Ausland zog es Lisa Wieland wieder zurück in die Heimat nach Kärnten, wo sie ihre Wurzeln neu ergründet. Die Gerichte dieser Ausgabe: -Kartoffel-Lauch-Zwiebelsuppe -Kurzgebratener Hirschrücken mit Festbock-Sauce, knusprigen Kohlsprossen Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker