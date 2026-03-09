Silvia kocht
Folge vom 09.03.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 09.03.2026
Silvia kocht feiert diese Woche Irland und den St. Patrick’s Day. Gemeinsam mit Spitzenkoch Andreas Döllerer entstehen irische Gerichte mit österreichischem Einfluss, darunter eine verbrannte Lauch-Erdäpfel-Suppe und Angusrind mit Bier. Döllerer verbindet in seiner "Cuisine Alpine" regionale Tradition mit Haubenküche und zählt zu den höchstdekorierten Köchen Österreichs. Die Gerichte der Ausgabe: -Verbrannte Lauch-Erdäpfel-Suppe -Angusrind mit dunklem Bier und Serviettenknödel Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
