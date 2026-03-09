Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 09.03.2026
Silvia kocht

Silvia kochtJetzt kostenlos streamen

Silvia kocht

Folge vom 09.03.2026: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 09.03.2026

Silvia kocht feiert diese Woche Irland und den St. Patrick’s Day. Gemeinsam mit Spitzenkoch Andreas Döllerer entstehen irische Gerichte mit österreichischem Einfluss, darunter eine verbrannte Lauch-Erdäpfel-Suppe und Angusrind mit Bier. Döllerer verbindet in seiner "Cuisine Alpine" regionale Tradition mit Haubenküche und zählt zu den höchstdekorierten Köchen Österreichs. Die Gerichte der Ausgabe: -Verbrannte Lauch-Erdäpfel-Suppe -Angusrind mit dunklem Bier und Serviettenknödel Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher

Alle verfügbaren Folgen