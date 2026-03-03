Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 03.03.2026
Silvia kocht

Silvia kochtJetzt kostenlos streamen

Silvia kocht

Folge vom 03.03.2026: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 03.03.2026

Lukas Kapeller sammelte internationale Erfahrung, unter anderem im Tafelhaus von Christian Rach in Hamburg. 2010 kehrte er nach Österreich zurück und eröffnete in Steyr sein erstes eigenes Restaurant. Nach Auszeichnungen, Pop-up-Projekten und Catering gründete er 2023 gemeinsam mit Michael Schlöglhofer und Andreas Priestner sein neues Restaurant "Putz und Stingl", ein Gourmetkonzept mit Boutiquehotel-Charakter. Auf dem Speiseplan stehen: - Rübenvielfalt mit gebratenem Chicorée und Heidelbeermarinade - Blunzntortellini mit Sauerkraut und Räucherfisch-Krenschaum Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher

Alle verfügbaren Folgen