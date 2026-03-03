Silvia kocht
Folge vom 03.03.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 03.03.2026
Lukas Kapeller sammelte internationale Erfahrung, unter anderem im Tafelhaus von Christian Rach in Hamburg. 2010 kehrte er nach Österreich zurück und eröffnete in Steyr sein erstes eigenes Restaurant. Nach Auszeichnungen, Pop-up-Projekten und Catering gründete er 2023 gemeinsam mit Michael Schlöglhofer und Andreas Priestner sein neues Restaurant "Putz und Stingl", ein Gourmetkonzept mit Boutiquehotel-Charakter. Auf dem Speiseplan stehen: - Rübenvielfalt mit gebratenem Chicorée und Heidelbeermarinade - Blunzntortellini mit Sauerkraut und Räucherfisch-Krenschaum Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0