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Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 02.03.2026
Silvia kocht

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Silvia kocht

Folge vom 02.03.2026: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 02.03.2026

Klemens Schraml führt in Großraming das Restaurant "RAU nature based cuisine". Der Name steht für die wilde Landschaft rund um den Nationalpark Kalkalpen. Nach Stationen weltweit kochte sich Schraml in Zermatt einen Michelin-Stern. Nun hat er den elterlichen Betrieb in ein vielfach ausgezeichnetes Naturrestaurant verwandelt. Auf dem Speiseplan stehen: Gegrilltes Reh-Carpaccio mit Frühlingsblüten Zwiebelrost-Pilz mit Kartoffelstampf Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher

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