Silvia kocht: Unterwegs in IrlandJetzt kostenlos streamen
Silvia kocht
Folge vom 12.03.2026: Silvia kocht: Unterwegs in Irland
26 Min.Folge vom 12.03.2026
Silvia reist nach Nordirland, um die Geschichte des Heiligen Patrick zu erkunden. Im Saint Patricks Center erfährt sie von seinen frühen Missionen und dem Beginn der Christianisierung Irlands. Sie besucht Orte wie Strangford Lough und Newcastle, bevor sie in Finnebrogue Woods mit George Anthony auf Nahrungssuche geht. Danach erlebt sie regionale Küche bei Jasper Castel und trifft schließlich Tracey Jeffery an der malerischen Küste von Strangford Lough. Die Rezepte dieser Ausgabe: -Soda bread with dulse butter and sweet cucumber relish -Grilled Picanha Steak with veggies Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Jamie Harrison/Liam Carroll
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