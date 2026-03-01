Silvia kocht
Folge vom 01.03.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 01.03.2026
Lukas Kapeller kocht diese Woche bei „Silvia kocht“ und präsentiert geschmorten Spitzpaprika mit Schaffrischkäse sowie gebratenes Forellenfilet mit Orangen-Fenchel. Der oberösterreichische Spitzenkoch sammelte internationale Erfahrung, eröffnete 2010 sein erstes Restaurant und betreibt seit 2023 mit zwei Kollegen das Gourmetprojekt Putz und Stingl. Seine Küche setzt auf besondere Gerichte aus einfachen Produkten. Die Gerichte dieser Ausgabe: -Geschmorter Spitzpaprika mit Schaffrischkäse und Zitrone -Gebratenes Forellenfilet mit geschmortem Orangen- Fenchel und Wermut-Fisch-Sauce Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
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