Silvia kocht: Unterwegs in und rund um SteyrJetzt kostenlos streamen
Silvia kocht
Folge vom 05.03.2026: Silvia kocht: Unterwegs in und rund um Steyr
25 Min.Folge vom 05.03.2026
In Steyr startet für Silvia Schneider ein genussvoller Tag in der traditionsreichen Pralinenmanufaktur Bachhalm, wo bis zu 30.000 Pralinen pro Monat entstehen und die besondere Marillenknödel-Praline vorgestellt wird. Es folgt ein lebendiger Stadtrundgang mit Wolfgang Hack und ein aromatisches Heilbutt-Gericht im Taborturm. Den Höhepunkt bildet eine abenteuerliche Wildwasserrafting-Tour auf der Steyr mit Herbert Schörkhuber. Die Gerichte dieser Ausgabe: -Marillenknödel-Praline -Gebratener Heilbutt auf Belugalinsen und Steinpilzen mit Vichysoisse Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Chris Holzinger
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