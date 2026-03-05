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Silvia kocht

Silvia kocht: Unterwegs in und rund um Steyr

ORF2Folge vom 05.03.2026
Silvia kocht: Unterwegs in und rund um Steyr

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Silvia kocht

Folge vom 05.03.2026: Silvia kocht: Unterwegs in und rund um Steyr

25 Min.Folge vom 05.03.2026

In Steyr startet für Silvia Schneider ein genussvoller Tag in der traditionsreichen Pralinenmanufaktur Bachhalm, wo bis zu 30.000 Pralinen pro Monat entstehen und die besondere Marillenknödel-Praline vorgestellt wird. Es folgt ein lebendiger Stadtrundgang mit Wolfgang Hack und ein aromatisches Heilbutt-Gericht im Taborturm. Den Höhepunkt bildet eine abenteuerliche Wildwasserrafting-Tour auf der Steyr mit Herbert Schörkhuber. Die Gerichte dieser Ausgabe: -Marillenknödel-Praline -Gebratener Heilbutt auf Belugalinsen und Steinpilzen mit Vichysoisse Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Chris Holzinger

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