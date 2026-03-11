Silvia kocht
Folge vom 11.03.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 11.03.2026
Silvia kocht steht diese Woche ganz im Zeichen von Irland, irischer Küche und dem St. Patricks Day. Im Studio kochen mit Lukas Kienbauer und Andreas Döllerer zwei mehrfach ausgezeichnete Haubenköche irische Gericht mit österreichischem Touch In dieser Ausgabe zeigt Andreas Döllerer die Zubereitung folgender Gerichte: -Gratinierte Galway Austern -Tauernlamm – Alpines Irish Stew Bildquelle: ORF
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