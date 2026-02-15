Silvia kocht
Folge vom 15.02.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 15.02.2026
Das Burgenland steht diese Woche im Mittelpunkt der Kochkunst bei Silvia kocht. Max Stiegl steht wie kein anderer für Innereienküche. Mit viel Liebe und Hingabe bereitet er auch die schwierigeren Teile des Tiers zu. Max Stiegl kämpft gegen Lebensmittelverschwendung, denn aus jedem Teil eines Tieres lassen sich Gerichte zaubern. Ein gutes Beispiel dafür ist der "Sautanz" auf Gut Purbach. Die Gerichte: Grammelpogatschen Pannonischer Fischeintopf Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
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