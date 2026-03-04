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Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 04.03.2026
Silvia kocht

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Silvia kocht

Folge vom 04.03.2026: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 04.03.2026

"Rau" steht für die raue Natur am Nationalpark Kalkalpen. Klemens Schraml entwickelte den Familienbetrieb dorthin. Internationale Stationen führten ihn bis nach Zermatt, wo er mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Bei "Silvia kocht" serviert er: - Weißer Waller im Frühlingsduft - Milchreis - in Erinnerung schwelgen und genießen Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher

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