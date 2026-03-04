Silvia kocht
Folge vom 04.03.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 04.03.2026
"Rau" steht für die raue Natur am Nationalpark Kalkalpen. Klemens Schraml entwickelte den Familienbetrieb dorthin. Internationale Stationen führten ihn bis nach Zermatt, wo er mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Bei "Silvia kocht" serviert er: - Weißer Waller im Frühlingsduft - Milchreis - in Erinnerung schwelgen und genießen Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
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