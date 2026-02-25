Silvia kocht
Folge vom 25.02.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 25.02.2026
Die von Gault Millau als „Newcomerin des Jahres 2023“ ausgezeichnete Köchin Parvin Razavi. Die Österreicherin mit persischen Wurzeln verfügt über Kreativität und Innovationskraft, die sie gerne in ihrem Restaurant &flora, in einem foodblog und in Kochbüchern unter Beweis stellt. Ihre, mit drei Hauben prämierte Küche ist geprägt von Kräutern und Gemüse, in Sachen Fleischkonsum will sie neues Bewusstsein schaffen. Bei Silvia kocht präsentiert sie: Kürbisspalten auf Labneh mit Granatapfel-Haselnuss-Salsa Schoko-Schock Kuchen mit Kardamom-Obers
