Silvia kocht: Unterwegs im BurgenlandJetzt kostenlos streamen
Silvia kocht
Folge vom 19.02.2026: Silvia kocht: Unterwegs im Burgenland
25 Min.Folge vom 19.02.2026
Das Burgenland ist geprägt von der Landschaft rund um den Neusiedlersee, von historischen Bauten und regionaler Kulinarik. In Schützen am Gebirge besucht Silvia das Restaurant Taubenkobel. Küchenchef Alain Weissgerber hat sich hier einen Namen gemacht. Serviert werden Gans mit Kartoffelknödeln sowie ein saisonaler Graumohnkuchen mit Pilztatar. Anschließend führt die Reise zur Burg Forchtenstein im Rosaliengebirge. Die Anlage aus dem 13. Jahrhundert zählt zu den markantesten Bauwerken des Landes. Kastellan Herbert Zechmeister gibt Einblicke in ihre Geschichte. Serviert werden: - Gans mit Kartoffelknödel und Zieräpfeln - Graumohnkuchen mit Pilztartar Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
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