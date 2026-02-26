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Silvia kocht

Silvia kocht: Unterwegs in Wien

ORF2Folge vom 26.02.2026
Silvia kocht: Unterwegs in Wien

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Silvia kocht

Folge vom 26.02.2026: Silvia kocht: Unterwegs in Wien

25 Min.Folge vom 26.02.2026

Auftakt im Wiener Prater: Silvia Schneider trifft die Praterdynastie Kolarik-Leodolter, hört die Geschichte der Luftburg – und bekommt das Geheimnis der Stelzenbrez’n verraten. Im Kunsthistorischen Museum entdeckt sie mit Kulturvermittler Daniel Uchtmann kulinarische Meisterwerke vergangener Epochen, bevor sie im Lainzer Tiergarten bei Wiener Bauern frische Erdäpfel holt. Zurück im Prater lüftet Küchenchef Dominik Leodolter sein nächstes Geheimnis: knusprig-goldene Erdäpfelpuffer. Die Gerichte der Ausgabe: -Stelzenbreze -Erdäpfelpuffer mit geschmorten Kalbsbackerln Bildquelle: ORF

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