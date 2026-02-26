Silvia kocht: Unterwegs in WienJetzt kostenlos streamen
Silvia kocht
Folge vom 26.02.2026: Silvia kocht: Unterwegs in Wien
25 Min.Folge vom 26.02.2026
Auftakt im Wiener Prater: Silvia Schneider trifft die Praterdynastie Kolarik-Leodolter, hört die Geschichte der Luftburg – und bekommt das Geheimnis der Stelzenbrez’n verraten. Im Kunsthistorischen Museum entdeckt sie mit Kulturvermittler Daniel Uchtmann kulinarische Meisterwerke vergangener Epochen, bevor sie im Lainzer Tiergarten bei Wiener Bauern frische Erdäpfel holt. Zurück im Prater lüftet Küchenchef Dominik Leodolter sein nächstes Geheimnis: knusprig-goldene Erdäpfelpuffer. Die Gerichte der Ausgabe: -Stelzenbreze -Erdäpfelpuffer mit geschmorten Kalbsbackerln Bildquelle: ORF
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