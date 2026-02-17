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Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 17.02.2026
Silvia kocht

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Silvia kocht

Folge vom 17.02.2026: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 17.02.2026

Nach einer Kochlehre in Salzburg kam Max Stiegl nach Rust, wo er sich in kurzer Zeit einen Stern und eine Haube erkochte. Mittlerweile hält er bei vier Hauben und dem Titel "Gault Millau Koch des Jahres 2020". Bei "Silvia kocht" lässt er die alte burgenländische Tradition in seinen Gerichten wieder hochleben. Diesmal kocht Max Stiegl: - Krumpnnigl mit Eiersuppe - Maronischaumsuppe

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