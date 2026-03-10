Silvia kocht
Folge vom 10.03.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 10.03.2026
Diese Woche widmet sich "Silvia kocht" Irland, seiner Küche und dem St. Patrick’s Day. Zu Gast sind die ausgezeichneten Haubenköche Lukas Kienbauer und Andreas Döllerer, die irische Gerichte mit österreichischem Einfluss zubereiten. Kienbauer setzt auf regionale, saisonale Produkte, verarbeitet Tiere ganzheitlich und nutzt Pflanzen vollständig. Für sein Konzept erhielt er zahlreiche Auszeichnungen und gilt als einer der spannendsten Köche Österreichs. Lukas Kienbauer serviert in dieser Ausgabe: -Irische Felsenauster mit Kraut und Speck -Boxty mit Rind und Whiskeysauce Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
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