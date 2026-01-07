Silvia kocht
Folge vom 07.01.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 07.01.2026
Von Hollywood ins Küchenstudio von Silvia: Lisa Wieland ist nach Stationen in den USA bei Wolfgang Puck, London und im Burj al Arab in Dubai nach Kärnten zurückgekehrt, wo sie ein Kochbuch geschrieben hat, das von Gourmand World Cookbook Awards 2020: als Bestes Kochbuch der Welt in der Kategorie „Chefköchinnen“gekürt wurde. Die Gerichte dieser Ausgabe: -Fenchelsalat mit Orangen, Granatapfel und Walnussdressing -Gebratenes Forellenfilet auf Weißkraut, Sauerrahmschaum, Kartoffelstroh Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0