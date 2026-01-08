Silvia kocht: Unterwegs in den NockbergenJetzt kostenlos streamen
Silvia kocht
Folge vom 08.01.2026: Silvia kocht: Unterwegs in den Nockbergen
25 Min.Folge vom 08.01.2026
Für Silvia Schneider geht es raus in die herrliche Winterlandschaft der Nockbergen in Kärnten. Begleitet wird sie von Nationalpark-Ranger Heinz Mayer. Seit fast 30 Jahren arbeitet er für den Bioshärenpark Nockberge. Für Silvia hat er eine Überraschung vorbereitet – er geht mit ihr Schneeschuhwandern. Startpunkt ist auf 1477 Meter Seehöhe. Dann geht es weiter zur Sankt Anna Kirche in Gemeinde Reichenau, eine Kirche mit einer sehr interessanten Wallfahrtsgeschichte. Zurück im Tal wartet in Bad Kleinkirchheim Richard Hasler in seinem gemütlichen Landhaus-Stüberl. Gemeinsam bereiten sie Apfelradl zu. Die Gerichte dieser Ausgabe: -Kärntner Kasnudeln -Gebackene Apfelradln mit Vanillesauce Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
