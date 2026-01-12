Silvia kocht
Die tägliche Kochsendung mit Silvia Schneider und den besten Profiköchinnen und -köchen Österreichs. Jede Woche steht ein anderes Bundesland mit seinen Produkten und regionalen Produzenten im Mittelpunkt. Eine Köchin bzw. ein Koch aus der Region bereitet in einfachen, nachvollziehbaren Schritten in den Studiosendungen zwei Gerichte, die die Freude am Kochen wecken sollen, zu. Gerichte: - Liebstöckel auf Karfiolpüree und Dotter - Dondole Buzara mit Krustenbrot nach spanischer Inspiration Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
