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Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 22.03.2026
Silvia kocht

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Silvia kocht

Folge vom 22.03.2026: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 22.03.2026

Bei Silvia kocht wird’s würzig und edel: Tradition wird im Hotel-Restaurant Almblick in Strallegg im oststeirischen Hügelland großgeschrieben. Dominik Lechner zaubert Frühlingskräuter-Cremesuppe mit Buchweizenkrusteln und rosa Beiried vom Rind mit Rösti, Lauch, Babykarotten & Pfefferjus – Genuss garantiert. Die Gerichte: 1) Frühlingskräuter-Cremesuppe mit Buchweizenkrusteln 2) Rosa Beiried vom Rind mit Rösti, Lauch, Babykarotten und Pfefferjus Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher

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