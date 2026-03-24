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Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 24.03.2026
Silvia kocht

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Silvia kocht

Folge vom 24.03.2026: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 24.03.2026

Bei Silvia kocht wird’s würzig und edel: Tradition wird im Hotel-Restaurant Almblick in Strallegg im oststeirischen Hügelland großgeschrieben. Dominik Lechner zaubert Rosa Edelteil vom Joglschwein mit Rollgersten-Risotto und Schmorzucchini und Saltimbocca von der Lachsforelle mit Brunnenkresse-Risotto und Spargelspitzen. Die Gerichte der Sendung: 1) Rosa Edelteil vom Joglschwein mit Rollgersten-Risotto und Schmorzucchini 2) Saltimbocca von der Lachsforelle mit Brunnenkresse-Risotto und Spargelspitzen Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher

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