Silvia kocht
Folge vom 25.03.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 25.03.2026
Süß, steirisch, überraschend: Silvia Schneider holt sich mit Dominik Lechner kreative Verstärkung ins Studio. Auf den Tisch kommen raffinierte Desserts mit Twist – vom Löwenzahnhonig-Parfait mit Crumble und Heidelbeersaft bis zum ungewöhnlichen Kernöl-Tiramisu. Tradition trifft Experiment: Wie gut passt das zusammen? Die Gerichte: 1) Löwenzahnhonig-Parfait mit Crumble und Heidelbeersaft 2) Kernöl-Tiramisu Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
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