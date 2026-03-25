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Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 25.03.2026
Silvia kocht

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Silvia kocht

Folge vom 25.03.2026: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 25.03.2026

Süß, steirisch, überraschend: Silvia Schneider holt sich mit Dominik Lechner kreative Verstärkung ins Studio. Auf den Tisch kommen raffinierte Desserts mit Twist – vom Löwenzahnhonig-Parfait mit Crumble und Heidelbeersaft bis zum ungewöhnlichen Kernöl-Tiramisu. Tradition trifft Experiment: Wie gut passt das zusammen? Die Gerichte: 1) Löwenzahnhonig-Parfait mit Crumble und Heidelbeersaft 2) Kernöl-Tiramisu Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher

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