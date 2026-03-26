Silvia kocht: Unterwegs in der OststeiermarkJetzt kostenlos streamen
Silvia kocht
Folge vom 26.03.2026: Silvia kocht: Unterwegs in der Oststeiermark
25 Min.Folge vom 26.03.2026
Frech, würzig, unwiderstehlich: Silvia erobert die Oststeiermark! Zwischen Wochenmarkt-Flair in Weiz, knackiger Almenland-Radtour und himmlischen Hüttenklassikern wird geschlemmt, gestrampelt und gestaunt. Heidensterz, Schwammerlsuppe und zamglegte Knödel? Klingt brav – ist aber pures Genussabenteuer! Dazu geht’s tief ins mystische Katerloch und wild durch die Raabklamm. Eine Reise, die Appetit macht – auf mehr! Die Rezepte der Sendung: 1) Heidensterz und Schwammerlsuppe 2) Zamglegter Knödel Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
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