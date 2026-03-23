Silvia kocht
Folge vom 23.03.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 23.03.2026
Die tägliche Kochsendung mit Silvia Schneider und den besten Profiköchinnen und -köchen Österreichs. Jede Woche steht ein anderes Bundesland mit seinen Produkten und regionalen Produzenten im Mittelpunkt. In dieser Ausgabe zeigt Dominik Lechner vom Almblick die Zubereitung folgender Gerichte: 1) Rosa Lammkrone vom eigenen Bauernhof 2) Bärlauch-Gnocchi mit Parmesanchips Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
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