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Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 23.03.2026
Silvia kocht

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Silvia kocht

Folge vom 23.03.2026: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 23.03.2026

Die tägliche Kochsendung mit Silvia Schneider und den besten Profiköchinnen und -köchen Österreichs. Jede Woche steht ein anderes Bundesland mit seinen Produkten und regionalen Produzenten im Mittelpunkt. In dieser Ausgabe zeigt Dominik Lechner vom Almblick die Zubereitung folgender Gerichte: 1) Rosa Lammkrone vom eigenen Bauernhof 2) Bärlauch-Gnocchi mit Parmesanchips Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher

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