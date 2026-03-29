Silvia kocht
Folge vom 29.03.2026: Silvia kocht
Christian Göttfried diese Woche bei Silvia kocht. Der mehrfache Haubenkoch Christian Göttfried ist stets auf Qualität und Nachhaltigkeit seiner Produkte bedacht und kocht sowohl regional als auch saisonal. Das Ehepaar Simone und Christian Göttfried versucht mit seinen Speisen ihre Lehr- und Wanderjahre durch die kulinarischen Hochburgen Europas zu reflektieren. Einige davon sind: das Restaurant Jörg Müller auf Sylt, das Restaurant Tantris in München, das Restaurant Heinz Winkler in Aschau, aber auch Mörwalds Schloss Grafenegg. Wenige Tage vor Ostern zeigen Christian Göttfried und Silvia Gerichte passend zum Fest. Die Gerichte: -Paillard vom Kalb, Paprika, Zucchini, Petersilpesto -Couscous, Staudensellerie, Erdbeeren Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker