Silvia kocht
Folge vom 30.03.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 30.03.2026
Christian Göttfried betreibt mit seiner Frau Simone seit November 2015 das Restaurant und Hotel Göttfried in der Linzer Innenstadt. Bereits davor haben die beiden das Restaurant "Gasthof Goldener Anker“ in Alkoven geführt. Göttfrieds Küche zeichnet sich durch internationale Speisen mit regionalem und mediterranen, aber auch französischem Touch aus. Neben einer vielseitigen Speisenauswahl wird im Restaurant auch eine Auswahl aus 350 verschiedenen Weinen angeboten. Die Gerichte diesmal: - Ochsenherzparadeiser mit Schafskäse - Topfenstrudel mit Rhabarberkompott Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
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